Мало кто знал, но у «Весны на Заречной улице» есть продолжение: вот чем все закончилось

Эту отсылку почти никто не заметил, а зря.

Картина «Весна на Заречной улице» расстроила многих зрителей неоднозначной концовкой. Последняя сцена никак не раскрывает, останутся ли вместе учительница Татьяна Левченко и ее возлюбленный Саша Савченко. Режиссер намеренно оставил финал открытым, чтобы каждый зритель мог сам решить, как сложится дальнейшая судьба героев.

Единственный намек, допущенный в фильме, содержится в экзаменационном вопросе, на который должен ответить Александр. В нем речь идет о многоточии, то есть история любви главных героев еще продолжится.

Практически никто не заметил, что история получила неожиданное продолжение, но совсем в другой картине. В фильме «Легкая жизнь» исполнительница роли Татьяны Левченко Нина Иванова играет эпизодическую роль.

Она на несколько минут появляется на встрече выпускников и говорит, что теперь ее фамилия — Савченко. Сопоставив обе картины, можно понять, что Иванова играет в них одну и ту же роль. А Татьяна Левченко таким способом сообщает, что вышла замуж за Сашу Савченко. Эта история любви все-таки закончилась счастливо.