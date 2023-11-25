Мало кто знал, но у «Пиратов XX века» планировалось продолжение: вот в каком фильме не успел сняться Еременко

Николай Еременко был знаком поклонникам советского кинематографа по главной роли в фильме «Пираты XX века». Лента была известна не только в Союзе, но и за его пределами. Даже генсек Леонид Брежнев обожал картину и возил пленку с собой.

Последней актерской работой Еременко принято считать роль в сериале «Бригада», где он сыграл фанатичного исследователя космоса, который даже сына своего назвал именно так — Космос.

Но мало кто знает, что в тот момент покойный артист обсуждал продолжение легендарного фильма, который предполагалось назвать вполне логично.