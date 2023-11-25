Мало кто знал, но у «Пиратов XX века» планировалось продолжение: вот в каком фильме не успел сняться Еременко
Планам не суждено было сбыться.
Николай Еременко был знаком поклонникам советского кинематографа по главной роли в фильме «Пираты XX века». Лента была известна не только в Союзе, но и за его пределами. Даже генсек Леонид Брежнев обожал картину и возил пленку с собой.
Последней актерской работой Еременко принято считать роль в сериале «Бригада», где он сыграл фанатичного исследователя космоса, который даже сына своего назвал именно так — Космос.
Но мало кто знает, что в тот момент покойный артист обсуждал продолжение легендарного фильма, который предполагалось назвать вполне логично.
«В ближайшее время мы намечали сделать вместе проект “Пираты ХХI века”. Сюжет до сегодняшнего дня тщательно скрывали, но теперь об этом можно рассказать — понятно, что ничего не состоится. Артист Еременко должен был поехать в круиз и там попасть в ситуацию, в которую когда-то попал его герой в первых “Пиратах”», — рассказал друг актера Анатолий Сивушев в беседе с «КП».