Мало кто знает, с кем крутила роман Асмус до Харламова: выбор удивит (фото)

Кристина Асмус стала востребованной актрисой после выхода ситкома «Интерны». У нее появилась огромная армия поклонников, которых интересовала не только карьера, но и личная жизнь кинозвезды.

О браке и разводе Асмус и Гарика Харламова говорила вся страна. Но мало кто знает, с кем у Кристины был роман до юмориста. Оказывается, еще в студенческие годы актриса встречалась с коллегой Виктором Степаняном. Он стал ее первым серьезным любовным увлечением.

У бывшего избранника Асмус длинные волосы, карие глаза и точеные скулы. Артист совершенно не похож на Харламова, он даже является его противоположностью. Поэтому выбор Асмус может показаться ее поклонникам странным.

Отношения актеров дали трещину после того, как Кристина начала сниматься в «Интернах». Она целыми днями пропадала на съемках и почти не виделась с Виктором. Вскоре последовало расставание. Молодые люди обошлись без скандалов и конфликтов.

Степанян стал популярным актером, но до славы Асмус ему далеко. Его можно увидеть в картинах «Черные кошки», «Обоюдное согласие» и в других лентах.