Мало кто знает: почему Махидевран называют женой Сулеймана, хотя формально он был женат на Хюррем

Жизнь в гареме была устроена сложнее, чем показано в сериале.

«Великолепный век» покорил миллионы зрителей по всему миру. Но часто создатели сериала намеренно опускали важные исторические детали.

В картине Махидевран – мать шехзаде Мустафы – называют Хасеки и женой падишаха. При этом в сериале их свадьба не была показана – мы видим лишь пышное торжество Сулеймана и Хюррем.

В «Великолепном веке» неоднократно делался акцент на том, что Махидевран – мать старшего сына и наследника престола.

Эксперты объясняют, что титул жены султана получали те наложницы, что родили повелителю сына, а титул давал почет и свободу. Этот момент в картине освящен не был. Зато в «Великолепном веке» показано, что утратив сына, женщина вновь становилась обычной хатун.

Также подтверждает то, что Махидевран была женой султана, ее происхождение. Махидевран была дочерью черкесского князя, мусульманкой по рождению, и племянницей самой Валиде. Историки говорят, что брак был явно политическим и заключен по настоянию Валиде.