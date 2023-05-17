Мало кто знает об особенной дочери леди Ди: как ей живется после трагедии

Когда принцесса погибла, малышке было всего два года.

Диана Спенсер подарила принцу Чарльзу двоих сыновей — принцев Уильяма и Гарри. Но это далеко не все дети ныне покойной принцессы Уэльской.

При жизни она успела стать крестной матерью для 17 детей. Ее последней дочерью стала Доменика. Родная мать девочки Роза Монктон приходилась принцессе Уэльской близкой подругой.

При рождении малышке поставили неизлечимый диагноз «синдром Дауна». Диана верила, что, несмотря на это, девочка сможет вести полноценную жизнь. Именно она посоветовала Розе устроить дочь в театральную студию, которую она впоследствии посещала в течение трех лет. Правда, узнать об этом королеве людских сердец было не суждено.

Когда леди Ди погибла в ДТП, Доменике было всего два года. Сегодня крестной дочери Спенсер 24 года, и она не сидит без дела. Вместе с матерью девушка продолжает дело леди Ди. Доменика стала вдохновителем благотворительной организации, помогающей детям и подросткам с особенностями развития освоить какую-либо профессию, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

К слову, Доменика четыре часа в неделю трудится официанткой в кафе. Такая работа пришлась ей по душе.