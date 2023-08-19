Мало кто знает о настоящем финале «Красотки»: для Робертс все закончилось плохо

Романтическая мелодрама «Красотка» стала классикой мирового кино. Исполнители главных ролей Джулия Робертс и Ричард Гир вошли в эшелон топовых актеров Голливуда. Но никто не знает, как бы сложилась судьба картины и самих артистов, если бы не комедийный флер фильма.

Дело в том, что изначально создатели хотели снять мрачную «чернуху» о жизни «ночной бабочки». По первой задумке сценаристов Вивиан плотно сидела на запрещенных веществах, и ни о каком хеппи-энде для героини не было и речи. Олигарх выбрасывает ее из машины, кидает ей 3000 долларов и уезжает. В конце фильма Вивиан, покинутая всеми, умирает.

Однако, когда сценарий попал в руки представителям компании Disney, концепция резко изменилась. Из беспросветной и жесткой «социальщины» история превратилась в романтическую мелодраму с комедийным оттенком. Получилась картина в лучших традициях Disney с классическим счастливым концом: благородный принц спасает девушку и готов на ней жениться.