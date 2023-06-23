Мало кто знает, но внук Рязанова вырос красавцем: редкое фото попало в Сеть

Дмитрий Трояновский — единственный внук известного режиссера Эльдара Рязанова. Сейчас ему уже 33 года. После смерти Рязанова Дмитрий часто вспоминает, как ему нравилось проводить время с дедушкой.

В отличие от многих других детей и внуков знаменитых людей, Трояновский живет простой и скромной жизнью и нечасто появляется на публике. Он отучился в Москве на журналиста и работает на федеральном канале редактором. Также внук режиссера занимается танцами и даже участвует в чемпионатах по хастлу.

Хотя Дмитрий и не стал полной копией известного деда, фамильные черты Рязанова в нем углядеть довольно легко. От Эльдара Александровича внук унаследовал жгучие карие глаза, густые брови и волевой подбородок. Трояновский гордится заслугами деда и даже планирует написать о нем книгу. Поэтому такое сходство для него довольно лестно.