Мало кто знает: настоящее имя принца Гарри раскрыли в скандальной биографии

Принцу Гарри завидовали миллионы людей: он сказочно богат, имеет аристократический титул, молод, хорош собой. Свою юность сын короля Карла III провел в кутежах и вечеринках. Однако мало кто знал, какие раны на душе рыжеволосого балагура. Оказалось, Гарри страдал долгие годы, скрывая боль под маской веселья.

В своей скандальной автобиографии «Запасной» герцог Сассекский поведал, что он частенько называл себя Чендлером в честь главного героя сериала «Друзья». Культовую роль исполнил актер Мэттью Перри, ушедший из жизни несколько дней назад. Гарри признавался, что ассоциировал себя с персонажем.

Чендлер Бинг — неуверенный в себе парень, который скрывает комплексы с помощью шуток и издевок. Это глубоко трагическая личность. Герой, как и принц, тяжело пережил развод родителей, и это наложило отпечаток на его дальнейшую жизнь.