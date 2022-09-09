Мало кто знает: настоящее имя Елизаветы II много лет замалчивали

Мир скорбит о потере королевы Великобритании Елизаветы II. После кончины Ее Величества в Сети начали всплывать любопытные факты из ее биографии. Например, выяснилось, что мало кому известно настоящее имя королевы, которое замалчивали много лет.

При рождении принцесса получила сразу три имени. Первое — в честь матери (Елизавета), второе — в честь бабушки (Мария) и третье — в честь прабабушки (Александра). После кончины своего отца, перед тем как взойти на престол, королева должна была выбрать себе лишь одно тронное имя. Тогда она и решила остаться Елизаветой.

Стоит отметить, что времени на то, чтобы сделать выбор, у женщины практически не было, поскольку король Георг VI умер неожиданно и довольно рано: ему было всего 52 года. А вот у сына королевы, принца Чарльза, который теперь провозглашен королем Великобритании, на раздумья было долгих 73 года.

Известно, что ни одному из своих трех дополнительных имен — Филип, Артур и Георг — принц Чарльз предпочтение не отдал и стал Карлом III. Именно так при переводе на русский звучит имя нового монарха. Согласно традиции, королям даются германские варианты имени, именно поэтому сын ныне покойной Елизаветы II отныне не Чарльз, а Карл.