Мало кто знает, что у Гундаревой была приемная дочь: открестилась от актрисы уже давно

Наталье Гундаревой так и не удалось стать матерью. Она не раз признавалась, что выбрала профессию, а не семейное счастье, поэтому никогда не стремилась завести детей. Однако у нее все же была «дочь», которой она подарила все тепло и заботу.

Однажды звезда экрана познакомилась со своей давней поклонницей Ириной Дегтевой. Женщины, несмотря на значительную разницу в возрасте, быстро сдружились, и в итоге Ирина стала частой гостьей в доме артистки и ее мужа Михаила Филиппова.

Гундарева старалась заботиться о своей подруге, а спустя некоторое время Филиппов назвал Ирину их дочерью в своих мемуарах. Он уверял, что они с женой привязались к Дегтевой как к родной.

Ирина же была против такого статуса. В интервью она нередко заявляла, что была для артистки лишь близкой подругой. Но не скрывала, как заботливо и участливо относилась Гундарева к ней.