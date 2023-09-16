Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мало кто знает, что у Гундаревой была приемная дочь: открестилась от актрисы уже давно

Мало кто знает, что у Гундаревой была приемная дочь: открестилась от актрисы уже давно

16 сентября 2023 18:15
Мало кто знает, что у Гундаревой была приемная дочь: открестилась от актрисы уже давно

Названная наследница знаменитости рассказала всю правду.

Наталье Гундаревой так и не удалось стать матерью. Она не раз признавалась, что выбрала профессию, а не семейное счастье, поэтому никогда не стремилась завести детей. Однако у нее все же была «дочь», которой она подарила все тепло и заботу.

Однажды звезда экрана познакомилась со своей давней поклонницей Ириной Дегтевой. Женщины, несмотря на значительную разницу в возрасте, быстро сдружились, и в итоге Ирина стала частой гостьей в доме артистки и ее мужа Михаила Филиппова.

Гундарева старалась заботиться о своей подруге, а спустя некоторое время Филиппов назвал Ирину их дочерью в своих мемуарах. Он уверял, что они с женой привязались к Дегтевой как к родной.

Ирина же была против такого статуса. В интервью она нередко заявляла, что была для артистки лишь близкой подругой. Но не скрывала, как заботливо и участливо относилась Гундарева к ней.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что она и впрямь относилась ко мне как к взрослой дочери, которой ей, может быть, всегда не хватало», — рассказывала Дегтева в одном из интервью.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше