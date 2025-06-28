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Мало кто знает, что при создании «Трех котов» произошло нечто беспрецедентное: редкий шоураннер решится на такой смелый ход

28 июня 2025 10:52
Мало кто знает, что при создании «Трех котов» произошло нечто беспрецедентное: редкий шоураннер решится на такой смелый ход

Мультик оказался с подвохом.

Когда в 2015-м на экраны вышли первые серии «Трёх котов», зрители привычно решили: за милыми героями стоят профессиональные взрослые актёры, просто умеющие «делать» детские голоса. Но на студии «КиноАтис» пошли на шаг, который для российского анимационного цеха едва ли не беспрецедентен. Шоураннер Дмитрий Высоцкий отобрал для ключевых ролей настоящих детей.

«Наших персонажей озвучивают дети, а не взрослые актёры», — прямо сказал режиссёр в интервью «Российской газете».

Тем самым «Три кота» стали редким сериалом, где юная аудитория слышит не искусно «подстроенный» тембр, а подлинный детский смех, вдох и интонацию.

Почему это смело для индустрии

Мало кто знает, что при создании «Трех котов» произошло нечто беспрецедентное: редкий шоураннер решится на такой смелый ход

Детский голос быстро меняется. Чтобы сохранить привычное звучание Коржика, Компота и Карамельки, студии приходится каждые два-три года проводить кастинг, переучивать новую команду и перезаписывать библиотеки фраз. Для производственного конвейера с графиком «пять серий в месяц» это головная боль: взрослая труппа могла бы писать партии десятилетиями, сохраняя ровный тембр.

Но команда Высоцкого рискнула. Сценаристы заранее держат в запасе реплики под разные возраста, звукорежиссёры собирают целые «банки» смеха и возгласов, чтобы сгладить переход от одного исполнителя к другому. В итоге Коржик в первых сезонах говорил голосом Ильи Хрусталёва, позднее его дружно «сменил» новый школьник. Аналогично обновлялись тембры Карамельки и Компота.

Что даёт аутентичный голос

Мало кто знает, что при создании «Трех котов» произошло нечто беспрецедентное: редкий шоураннер решится на такой смелый ход

Решение окупилось. Детская речь со всеми неидеальными паузами и сбивками дарит героям ту самую «живую» магию, которая цепляет дошкольную аудиторию. Родители отмечают, что сериальный смех звучит ровно как на площадке детского сада, а не как студийная реприза профессионала. Для самих юных актёров участие в большом проекте стало первым опытом работы и мощным трамплином: некоторые продолжили карьеру, другие вспоминают «коте-котопрактику» как необычное приключение.

Пример, за которым могут пойти другие

Пока большинство аниматоров всё ещё полагаются на «взрослых под маской ребёнка», творческая группа «Трёх котов» доказала: риск частой ротации окупается искренним звучанием и лояльностью аудитории. Сегодня сериал лидирует в российских чартах, экспортирован в 140-plus стран, а его героев узнают по всему миру. И каждый раз малыши действительно слышат своих ровесников. Именно эту смелость и называют одной из главных причин феномена «котят, которые покорили отечественное телевидение».

Ранее мы писали про шикарный советский мультфильм, который обожают на Западе.

Фото: Кадры из мультсериала «Три Кота»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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