Мало кто знает, что Пелагея была звездой КВН: увидите этот кадр и будете поражены

Сегодня Пелагея известна как певица и наставница шоу «Голос». Но свою карьеру она начала в качестве юмористки, о чем многие даже не догадывались.

В 10-летнем возрасте артистка засветилась в КВН. Пелагея стала участницей команды Новосибирского государственного университета. Любопытно, что она так и осталась самым молодым игроком за всю историю «Клуба веселых и находчивых».

В Сети можно увидеть архивное видео выступления звезды. Многие фанаты не верят своим глазам, удивляясь таланту маленькой Пелагеи. Некоторые заметили, что исполнительница будто рождена для сцены. А другие подчеркнули, что, повзрослев, певица стала более зажатой.