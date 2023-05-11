Мало кто знает, что Машков воспитал чужого сына: вырос настоящим мужчиной

Владимир Машков единственный раз стал отцом в 1985 году, когда на свет появилась его дочь Мария. Несмотря на многочисленные романы, артист больше не заводил детей, но, как оказалось, считает своим ребенком юношу Андрея.

Как оказалось, Андрея родила четвертая жена артиста Оксана. Ради своей карьеры она отправилась жить в США, где и познакомилась с Машковым, с которым у нее начался бурный роман. И спустя некоторое время Оксана призналась, что на родине у нее остался наследник, который живет вместе с ее родителями.

История Андрея не оставила артиста равнодушным. Он тут же согласился усыновить сына возлюбленной и признал его родным. Юноша же с большим уважением относится к Машкову и всегда обращается к нему за советом.

С того времени Андрей растет под покровительством знаменитости. Он увлекается спортом, не так давно завершил службу в спецназе. Сын Машкова не скрывает, что хотел бы посвятить свою жизнь кино и стать каскадером, но признает, что его планы в будущем могут измениться.