Мало кто задумывался, сколько Мюррей провел в «Дне сурка»: цифра пугающая

Фил Коннорс, главный герой фильма «День сурка», оказался в затруднительном положении. Режиссер Харольд Рамис запутался в показаниях и неоднократно менял свое мнение о времени, которое герою потребовалось для того, чтобы перевоспитаться. Сначала он утверждал, что Филу понадобилось 8 лет, 8 месяцев и 16 дней, чтобы стать лучшей версией себя. Однако позднее Рамис предположил, что процесс перевоспитания занял бы от 30 до 40 лет.

Исследователи из издания WhatCulture решили разобраться в этом вопросе и посчитали время, которое Фил прожил в своей временной петле. Они пришли к выводу, что герой прожил 12 403 одинаковых дня — это эквивалентно 33 годам и 358 дням. Однако в фильме показаны события только за 38 дней.

Эти цифры вызывают некоторые вопросы. Если Фил Коннорс действительно пережил 12 403 одинаковых дня, то почему мы видим только 38 из них? Что происходило в остальные 12 365 дней? Возможно, Рамис хотел сконцентрироваться только на ключевых моментах в жизни героя, чтобы передать зрителю основную идею фильма. Или, может быть, он просто не хотел утомлять зрителя повторяющимися сценами.