Мало кто верил в успех этой красавицы: стала одной из самых известных актрис СССР

Наталья Кустинская за годы карьеры прославилась и своим талантом, и яркой красотой. Уже после нескольких ролей она стала известна как главный секс-символ СССР, а миллионы поклонников мечтали с ней познакомиться. При этом в начале творческого пути далеко не все верили в ее успех.

Как оказалось, еще будучи студенткой, она познакомилась с режиссером Юрием Чулюкиным, который проводил в стенах ее родного вуза мастер-класс. И во время лекции он при других учащихся набросился на эффектную студентку, усомнившись в ее таланте.

«Он обратился ко мне: „Ты артисткой хочешь стать? Не получится! Это профессия волевых, выносливых людей! У тебя не хватит сил!“», — вспоминала артистка.

Но будущая звезда экрана не стала слушать прославленного режиссера. Она продолжила старательно учиться и выкладывалась в каждой своей роли. А слава настигла ее уже после выхода комедии «Три плюс два», в которой она снялась в возрасте 25 лет.