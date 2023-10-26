Мало кто узнает этого актера без очков: здоровяк с голой грудью был всесоюзным любимцем

Очки полностью меняют лицо. Здесь и эксперименты проводить не надо. Достаточно просто посмотреть на популярного актера и композитора без модного аксессуара: узнать его смогли бы лишь самые преданные фанаты и поклонники или же члены семьи.

Так бывает, когда какой-то элемент одежды становится визитной карточкой. Представьте себе, например, Михаила Боярского без неизменной шляпы или усов. Главный мушкетер страны совершенно точно станет неузнаваемым.

А теперь посмотрите на Александра Градского без очков. Узнали? Композитор, который крайне редко снимал очки, без аксессуара становился так непохож на себя, что узнать Градского могли лишь избранные. Правда, до такого стресса мэтр доводил фанатов крайне редко. Можно по пальцам пересчитать те моменты, когда в кадре на нем не было привычных и любимых поклонниками очков.