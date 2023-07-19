Мало кто узнает белого мага из «Последнего богатыря» без грима: в юности был сердцеедом

Тимофей Трибунцев является невероятно продуктивным, хотя и не самым заметным российским актером. Он сыграл более 150 ролей, но почти всегда остается на втором плане, в тени более известных коллег. Артист стал известным уже в зрелом возрасте, и его ранние проекты сейчас вспомнят немногие. А зря, ведь Тимофей был очень привлекательным парнем.

В картине «Последний богатырь» Трибунцев исполнил роль белого мага. Для этого ему пришлось наложить немало грима, ведь в реальной жизни актер не так стар: ему еще не исполнилось и 50 лет, а на момент съемок и вовсе было только 44 года.

Свой творческий путь Тимофей начинал с сериала «Дальнобойщики», где сыграл небольшую роль в одной из серий. Тогда Трибунцев был совсем молодым парнем, стройным, с жгучими карими глазами. Такой красавец мог свести с ума многих зрительниц. Но Тимофей еще учился в театральном училище, и появление артиста в популярном сериале почти никто не заметил. А более-менее заметные роли актер стал получать только с возрастом, когда от былой красоты осталось немного.