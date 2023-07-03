Мало кто помнит: вот какой изъян Нелли Ермолаева из «Дома-2» исправила пластикой

Участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева — красивая девушка, но от рождения в ее внешности был один небольшой изъян. Мириться с ним Нелли не собиралась и при первой возможности прибегла к помощи пластических хирургов.

До участия в «Доме-2» Ермолаева не слишком переживала из-за формы ушей, но на шоу другие участники начали травить девушку. Они не стеснялись в выражениях, из-за чего Нелли стала сильно комплексовать. Свой недостаток девушка камуфлировала при помощи прически, благо пышные волосы позволяли ей полностью скрывать изъян.

В 2011 году Ермолаева решилась пойти на пластическую операцию. Она сделала отопластику еще во время участия в телепроекте. Для этого девушке пришлось взять отпуск, а на «поляну» она вернулась с повязкой. Зато сняв ее, Нелли уже не переживала о внешности, а после ухода из «Дома-2» начала строить карьеру телеведущей.