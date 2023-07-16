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Киноафиша Статьи Мало кто помнит сына звезды кинохита «Москва слезам не верит» молодым: настоящий сердцеед

Мало кто помнит сына звезды кинохита «Москва слезам не верит» молодым: настоящий сердцеед

16 июля 2023 18:30
Мало кто помнит сына звезды кинохита «Москва слезам не верит» молодым: настоящий сердцеед

Актриса поделилась горем от потери сына.

Данила Перов был единственным сыном актрисы Раисы Рязановой. Впервые он появился на экране еще младенцем — вместе с матерью он снялся в картине «День и вся жизнь». Взрослым он сыграл множество ярких ролей, но жизнь актера неожиданно оборвалась в 51 год. Раиса Ивановна поделилась воспоминаниями о сыне на шоу «Судьба человека».

Данила был очень талантливым артистом: много лет он играл на сцене театра «Содружество актеров Таганки», озвучивал иностранные фильмы и сериалы, снимался во многих отечественных проектах. На его счету роли в таких популярных сериалах, как «Марш Турецкого», «Всегда говори „всегда“», «Леди босс» и многих других.

Немногие поклонники вспомнят Перова на старте карьеры, а ведь он был настоящим красавцем.

Долгое время Раиса Рязанова не делилась подробностями о смерти сына. Лишь спустя несколько месяцев она сообщила, что причиной скоропостижной кончины актера стал оторвавшийся тромб.

Мало кто помнит сына звезды кинохита «Москва слезам не верит» молодым: настоящий сердцеед
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), кадр из фильма "Балабол-4" (2020), кадр из фильма "Чужой звонок" (1985)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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