Мало кто помнит сына звезды кинохита «Москва слезам не верит» молодым: настоящий сердцеед

Данила Перов был единственным сыном актрисы Раисы Рязановой. Впервые он появился на экране еще младенцем — вместе с матерью он снялся в картине «День и вся жизнь». Взрослым он сыграл множество ярких ролей, но жизнь актера неожиданно оборвалась в 51 год. Раиса Ивановна поделилась воспоминаниями о сыне на шоу «Судьба человека».

Данила был очень талантливым артистом: много лет он играл на сцене театра «Содружество актеров Таганки», озвучивал иностранные фильмы и сериалы, снимался во многих отечественных проектах. На его счету роли в таких популярных сериалах, как «Марш Турецкого», «Всегда говори „всегда“», «Леди босс» и многих других.

Немногие поклонники вспомнят Перова на старте карьеры, а ведь он был настоящим красавцем.

Долгое время Раиса Рязанова не делилась подробностями о смерти сына. Лишь спустя несколько месяцев она сообщила, что причиной скоропостижной кончины актера стал оторвавшийся тромб.