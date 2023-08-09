Мало кто помнит об особенной связи Варлей и Бурляева: будете удивлены

Наталья Варлей стала всесоюзной звездой после выхода фильма «Кавказская пленница». Миллионы поклонников и коллег ухаживали за артисткой, но ее сердце удалось растопить лишь Николаю Бурляеву.

Молодая артистка не смогла устоять перед ухаживаниями 21-летнего актера, и вскоре между ними начался бурный роман. А в 1967 году пара официально узаконила отношения.

Но совместный быт оказался слишком сложным для молодых супругов. День ото дня недопонимание между ними лишь увеличивалось, что приводило к большому количеству ссор. Артисты не были готовы к самостоятельной жизни и не собирались мириться с настроениями и привычками друг друга. И в итоге они решили расстаться.

Но ни Варлей, ни Бурляев не страдали от одиночества. Уже в 1971 году артистка стала женой Владимира Тихонова, а Бурляев связал себя узами брака с Натальей Бондарчук.