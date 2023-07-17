Мало кто помнит Наталью Крачковскую молодой: Гайдай на такую бы не посмотрел

Наталья Крачковская всегда отличалась пышными формами. Лишний вес придавал звезде гайдаевских комедий особый колорит. Сегодня почти никто не вспомнит, как Крачковская выглядела в начале своего творческого пути: на ее «необъятность» не было и намека.

Актриса начала сниматься с 50-х годов. Одной из первых киноработ для нее стала небольшая роль в картине «Все начинается с дороги». Молодую Наталью Леонидовну нельзя назвать худой, но и до пышки ей было далеко. В то время Леонид Гайдай точно прошел бы мимо нее, и вот почему.

Впервые актриса снялась у режиссера в начале 70-х, когда она была уже дородной дамой. Леонид Иович пригласил Крачковскую на роль мадам Грицацуевой в ленту «12 стульев» и поставил ей условие — ни в коем случае не худеть. Гайдай считал, что именно необъятные формы делают артистку уникальной и узнаваемой.

Режиссер был в восторге от ее фигуры и тщательно следил за тем, чтобы она не похудела. А для роли жены Бунши в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» он даже прописал ей особую диету — питаться пончиками и пирожками.