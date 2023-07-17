Мало кто помнит Наталью Крачковскую молодой: Гайдай на такую бы не посмотрел
Необъятная фигура стала ее визитной карточкой.
Наталья Крачковская всегда отличалась пышными формами. Лишний вес придавал звезде гайдаевских комедий особый колорит. Сегодня почти никто не вспомнит, как Крачковская выглядела в начале своего творческого пути: на ее «необъятность» не было и намека.
Актриса начала сниматься с 50-х годов. Одной из первых киноработ для нее стала небольшая роль в картине «Все начинается с дороги». Молодую Наталью Леонидовну нельзя назвать худой, но и до пышки ей было далеко. В то время Леонид Гайдай точно прошел бы мимо нее, и вот почему.
Впервые актриса снялась у режиссера в начале 70-х, когда она была уже дородной дамой. Леонид Иович пригласил Крачковскую на роль мадам Грицацуевой в ленту «12 стульев» и поставил ей условие — ни в коем случае не худеть. Гайдай считал, что именно необъятные формы делают артистку уникальной и узнаваемой.
Режиссер был в восторге от ее фигуры и тщательно следил за тем, чтобы она не похудела. А для роли жены Бунши в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» он даже прописал ей особую диету — питаться пончиками и пирожками.