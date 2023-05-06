Мало кто помнит Надюху из фильма «Любовь и голуби» молодой, а она была очень хороша

Нина Дорошина — талантливая актриса, но ей не удалось пополнить ряды первых красавиц отечественного кинематографа. Для большинства зрителей она так и осталась Надюхой из культового фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби», который и принес ей наибольшую славу.

Когда этот проект вышел на экраны, знаменитости было уже 50 лет. Вот почему она запомнилась всем зрелой женщиной. К тому же героиню актрисы гламурной дамой точно не назовешь. Пожалуй, собственный внешний вид волновал многодетную мать и жену Василия Кузякина меньше всего.

Многие поклонники артистки напрасно не задумывались над тем, какой она была в молодости. Между тем Дорошина начала активно сниматься с 1955-го, когда ей был всего 21 год. Благодаря этому фанаты могут узнать, какой красоткой она была прежде. В юности Нина Михайловна могла похвастаться длинными густыми глазами, кукольным личиком с большими глазами и пухлыми губами. Одним словом, не женщина, а идеал красоты.