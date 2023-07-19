Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь

Продюсер Иосиф Пригожин сегодня известен всем как русская версия огра из «Шрека». Плотный мужчина с густыми бровями и лысиной действительно напоминает мультяшного великана, но так было не всегда. В молодости Пригожин мечтал стать артистом и был настоящим красавцем.

Будущий продюсер родился в Дагестане, но в восьмидесятых переехал в Москву, чтобы стать певцом. Но, записав один альбом, Пригожин понял, что ему не подходит эта профессия. Он решил, что помогать артистам становиться популярными ему гораздо интереснее, чем петь самому.

Однако записи с пением Иосифа сохранились. В Сети появилось видео, на котором кудрявый красавец в косухе поет песни о любви. Это видео снято в начале девяностых, но узнать на нем Пригожина почти невозможно, разве что по густым бровям.

Пользователям певец напомнил молодых Вячеслава Бутусова или Григория Лепса. Сам Пригожин неоднократно шутил, что скучает по волосам и подумывает носить парик. Теперь мы понимаем почему. Шевелюра его была роскошной.