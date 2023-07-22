Мало кто помнит, какой была бабушка Вики из «Моей прекрасной няни» в юности: глаз не отвести

Актриса Александра Назарова сыграла более двухсот ролей в фильмах и сериалах, но больше всего запомнилась зрителям как баба Надя из «Моей прекрасной няни». Роль харизматичной бабушки няни Вики подарила Александре Ивановне всенародную любовь. Но многие зрители даже не подозревают, какой артистка была в юности.

Родителями Александры Назаровой были актеры Иван Назаров и Александра Матвеева, оба работали в театре Ленсовета. Они не хотели, чтобы дочь продолжила семейную династию, но Александра поступила в Ленинградский театральный институт, пока родители были на гастролях.

Ее театральные работы замечали как зрители, так и критики, но в кино ей доставались только эпизоды и роли второго плана. Одним из первых появлений актрисы на экране стала картина «Путешествие в апрель» Вадима Дербенева и Вячеслава Котеночкина, где она сыграла работницу телеграфа. На тот момент Назаровой было чуть больше 20 лет. В очаровательной большеглазой телеграфистке сложно узнать взбалмошную старушку из любимого сериала.

Популярность пришла к Александре Назаровой лишь в пожилом возрасте, когда она начала играть колоритных старушек, мам или бабушек главных героев. Александра Ивановна скончалась в 2019 году. Почти до самой смерти она продолжала играть в театре имени Ермоловой, оставаясь самой главной его долгожительницей.