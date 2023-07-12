Мало кто помнит, что у Виторгана есть дети не только от Собчак (редкое фото)

Максим Виторган — многодетный отец. Шестилетний Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак, стал третьим ребенком артиста. У Виторгана также есть взрослые сын и дочь, рожденные в браке с Викторией Верберг.

Максим и Виктория в разводе уже больше 15 лет, но поддерживают теплые отношения. А отец Максима Эммануил Виторган и вовсе до сих пор называет Верберг своей невесткой.

Фотографиями маленького Платона актер делится постоянно, а вот взрослые дети появляются в его соцсетях намного реже. Старшую дочь Полину, которой уже исполнилось 26 лет, можно увидеть на экранах: девушка продолжает династию и строит карьеру актрисы. 22-летний Даниил предпочитает находиться по другую сторону камеры: молодой человек увлекается фотографией.

Недавно Максим порадовал подписчиков редким кадром, на котором запечатлен со всеми тремя детьми. Счастливая семья восхитила поклонников артиста. Комментаторы сошлись во мнении, что такому красавцу обязательно нужно было завести побольше наследников.