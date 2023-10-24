Мало кто догадывался, зачем Кустинская на самом деле носила парик: причина не в залысинах

Наталью Кустинскую по праву называют одним из главных секс-символов советского кино. Обаятельную блондинку зрители полюбили благодаря картинам «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Вечный зов». Актриса стремилась быть звездой везде: и на экране, и в собственном доме.

Кустинская подражала голливудской диве Брижит Бардо и ради достижения максимального сходства красила волосы в светлые оттенки. И сегодня регулярное окрашивание в блонд сильно портит структуру локонов, что уж говорить про советские краски. Постепенно волосы прелестницы стали тонкими и ломкими.

Наталья Кустинская не хотела появляться на публике с облезлой и редкой шевелюрой, поэтому носила парики. Выглядеть «при полном параде» знаменитости приходилось и дома, ведь супруг, космонавт Борис Егоров, требовал, чтобы жена поражала его красотой всегда. Поэтому актриса засыпала с макияжем и почти не снимала искусственные волосы.