Мало кто догадывался: Гайдай был невысокого мнения о жене, и вот почему

Леонид Гайдай всю жизнь прожил с одной женщиной — Ниной Гребешковой. До женитьбы режиссер обещал возлюбленной, что будет носить ее на руках, но, поставив штамп в паспорте, позабыл о своих словах.

Именитый кинодел относился к жене не лучшим образом. Постановщик даже не скрывал, что придерживается невысокого мнения о женщине, которая любила его и полностью обеспечивала его быт.

Казалось, что такой знаменитый и любимый народом режиссер, как Гайдай, мог сделать из Гребешковой главную звезду советского кино. Но в проектах своего мужа артистка могла рассчитывать только на эпизодические роли.

Маэстро прямо говорил жене, что первостепенных персонажей она «не потянет». К тому же Леонид Иович считал, что его жена для актрисы недостаточно красива, о чем также не раз ей сообщал, не боясь задеть чувства возлюбленной.