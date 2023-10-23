Мало кому такое в голову придет: зачем в советских квартирах делали окно между ванной и кухней

Те люди, детство которых прошло в типичной хрущевке, хорошо помнят стандартную обстановку квартир в этих домах. Узкие коридоры, небольшие комнаты, а также пресловутое окно прямо внутри жилья. Оно было вмонтировано между ванной и кухней и ставило в тупик собственников недвижимости.

На самом деле причин его появления было несколько. Так, одна из версий гласила об экономии электричества, якобы свет из кухни поступает в ванную, поэтому сполоснуть руки можно, не нажимая там включатель.

Некоторые утверждали, что окно должно было предотвратить взрывную волну. Ведь чаще всего на кухнях в хрущевках стояли газовые колонки.

Кроме того, сообщалось, что таким образом обеспечивалась безопасность советских граждан. Если кто-то получил травму в ванной, то можно было выбить окно, чтобы прийти к нему на помощь.

На практике же этот элемент помогал бороться с плесенью и влажностью в маленьких помещениях. Таким образом удавалось выдержать санитарные нормы и даже предотвратить появление туберкулеза благодаря дополнительной вентиляции. А с точки зрения дизайна окно позволяло увеличивать пространство узких ванных комнат.