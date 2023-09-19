Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина

У Александра Малинина тысячи поклонников. Его песни всегда романтичны, лиричны и нежны. Но в личной жизни артист оказался совсем не таким, как на сцене. Вторая жена певца Ольга Зарубина рассказала правду о его неблаговидном поведении.

Сама Ольга встретила исполнителя, когда он еще был женат и воспитывал сына Никиту. Это не помешало Малинину уйти к новой пассии и даже повести ее под венец. Впоследствии Александр признавал, что совершил ошибку — большой любви между ними никогда не было.

Тем не менее в этом союзе у артиста родилась дочь Кира. После скандального развода мать забрала ее в США, но отец вовсе не горел желанием видеться с наследницей. Об этом рассказывает издание «Московский комсомолец».

Лишь спустя много лет девушка встретилась с отцом на популярном телешоу, но и тогда общение между ними не заладилось. Артист оттолкнул Киру, из-за чего она надолго впала в депрессию. Зарубина признается, что благодаря Малинину за дочь и за то, что девочка оказалась совсем непохожей на отца.