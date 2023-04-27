Маленькую «балерину» из 90-х не узнать: она выросла невероятной красавицей (фото)

Сложно предугадать, что произойдет с ребенком, который в раннем детстве уже стал знаменитым. Не всем удается оправдать высокие ожидания публики, поэтому они и замыкаются в себе. Но Анастасия Меськова попала в число счастливчиков, которые все же смогли построить успешную карьеру.

На экраны девочка попала благодаря фильму «Балерина», в котором ей досталась ведущая роль. Малышка с трогательным взглядом и милой улыбкой полюбилась зрителям и режиссерам. А всего через пару лет ей снова предложили сыграть главную героиню. Впрочем, талантливая девочка не планировала отдавать всю себя кинематографу. Анастасия занималась балетом и добилась заметных успехов на этом пути.

Кажется, что она хороша абсолютно во всем. Даже несмотря на загруженный график, она смогла стать прекрасной матерью. Но удивительно лишь то, что такой сумасшедший темп жизни не отразился на внешности Меськовой. У красавицы добрый взгляд, шикарные темные волосы и нежный овал лица. А поклонники не устают восхищаться ее стройной фигурой.