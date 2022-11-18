Маленькому сыну Якубовича озвучили страшный диагноз: врач советовал смириться

Леонид Якубович впервые стал отцом в 1973 году, когда на свет появился его сын Артем. Как оказалось, наследник знаменитости едва выжил в первые дни своей жизни, о чем популярный телеведущий до сих пор не любит вспоминать.

По словам журналиста, его новорожденный сын практически сразу после родов простудился. Слабый организм не справился с нагрузкой, поэтому у Артема началось двустороннее крупозное воспаление легких, и он с матерью на несколько месяцев оказался под наблюдением врачей.

Якубович не скрывает, что он с трудом справился с неожиданным испытанием. Особенно усугубляли ситуацию советы врачей, которые не скрывали, что мальчика, возможно, не удастся спасти.

«Врач мне сказал: „Я вам советую — делайте нового, потому что...“ И стали они его вытаскивать», — вспоминает телеведущий в эфире шоу «Судьба человека».

В итоге врачам удалось спасти сына знаменитости. Сегодня Артем работает на телевидении, как и его отец, но занимается продюсерской работой, не появляясь на экранах.