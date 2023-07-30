Маленький внук Миронова произвел фурор в Сети: дело вот в чем

Мария Миронова решилась во второй раз стать мамой в 46 лет. Артистка родила сына Федора от своего мужа, бизнесмена Андрея, и теперь уделяет все свободное время подрастающему наследнику.

Миронова не стесняется делиться с поклонниками историями из жизни своей семьи. А недавно опубликовала ролик с Федором, который сделала во время путешествия во Францию.

Пользователи Сети остались в восторге от ролика. Они с удивлением отметили, как быстро растет мальчик. И, по их мнению, год от года Федор все больше становится похож на своего прославленного деда.

«На дедушку очень похож», «Дедушкина копия», «Как похож на Андрея Александровича», — пишут пользователи Сети.

Фанаты уверены: при таком сходстве Федору непременно нужно связать свою жизнь с кино. Мальчик точно обладает большим талантом и сможет продолжить знаменитую династию.