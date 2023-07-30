Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маленький внук Миронова произвел фурор в Сети: дело вот в чем

Маленький внук Миронова произвел фурор в Сети: дело вот в чем

30 июля 2023 19:30
Маленький внук Миронова произвел фурор в Сети: дело вот в чем

Совсем скоро мальчик отметит 4-летие.

Мария Миронова решилась во второй раз стать мамой в 46 лет. Артистка родила сына Федора от своего мужа, бизнесмена Андрея, и теперь уделяет все свободное время подрастающему наследнику.

Миронова не стесняется делиться с поклонниками историями из жизни своей семьи. А недавно опубликовала ролик с Федором, который сделала во время путешествия во Францию.

Пользователи Сети остались в восторге от ролика. Они с удивлением отметили, как быстро растет мальчик. И, по их мнению, год от года Федор все больше становится похож на своего прославленного деда.

«На дедушку очень похож», «Дедушкина копия», «Как похож на Андрея Александровича», — пишут пользователи Сети.

Фанаты уверены: при таком сходстве Федору непременно нужно связать свою жизнь с кино. Мальчик точно обладает большим талантом и сможет продолжить знаменитую династию.

Маленький внук Миронова произвел фурор в Сети: дело вот в чем
Фото: соцсети, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше