Маленький купидон: ахнете, увидев сына 65-летнего Сюткина от молодой жены

Валерий Сюткин 30 лет назад женился на своей костюмерше Виоле. Музыканта не смутило, что избранница моложе него на 17 лет. За время совместной жизни супруги обзавелись двумя детьми. Дочь пары Виола давно выросла, а сыну Льву этим летом исполнилось три года.

По случаю дня рождения сына Виола опубликовала его фотографию, сопроводив ее трогательным поздравлением. Поклонники были рады возможности полюбоваться наследником Сюткина. Многие пришли в дикий восторг от внешности малыша.

Лев прекрасен, словно маленький купидон. Мальчик похож на очаровательного ангелочка: у него милые кудряшки и светлые глаза. Интернет-пользователи осыпали кроху комплиментами и оставили в его адрес массу теплых поздравлений.

К слову, у Сюткина есть также двое уже взрослых детей от двух предыдущих браков. Первая жена родила артисту дочь Елену, а вторая — сына Максима.