Маленький гений: как живет повзрослевшая дочь Валдиса Пельша

У ведущего «Угадай мелодию» и популярного артиста Валдиса Пельша четверо детей, однако общественности известна в первую очередь его старшая дочь Эйжена.

В школе девочку травили из-за полноты – и тогда звездная наследница твердо решила похудеть. Малышка решила всерьез заняться спортом и выбрала дайвинг. Надо сказать, что в этой дисциплине Эйжена добилась значительных успехов.

В подростковом возрасте девушка совершила погружение у берегов Антарктиды и поставила мировой рекорд, который попал в знаменитую книгу Гиннеса.

Однако во взрослом возрасте Пельш все же оставила опасный вид спорта.

Девушка получила красный диплом МГУ и стала работать юристом за границей. О личной жизни бывшей рекордсменки сейчас ничего неизвестно, ведь Эйжена не любит свет софитов и звездную шумиху.