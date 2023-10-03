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Киноафиша Статьи «Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети

«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети

3 октября 2023 10:45
«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети

Покойная певица оставила после себя свою копию.

Наталья Фриске, родная сестра покойной певицы Жанны Фриске, обнародовала в соцсетях фотографии своей дочери Луны и сына артистки Платона. Общественность сразу заговорила о сходстве двоюродных брата и сестры.

На фотоснимке мальчика можно увидеть в голубой рубашке, а девочку – в блузке бежевого цвета. Оба ребенка с удовольствием позируют на камеру и улыбаются.

«Многие пишут, что Лу и Платоша похожи. Как думаете?» – подписала фотографию Наталья.

Дочь Луну она родила в 2022 году от мужского парикмахера. Тогда в СМИ просочились слухи, что Фриске рассталась с бойфрендом еще до рождения малышки. Позже сестра покойной певицы призналась, что не желает в будущем представлять девочке ее биологического отца.

Пользователи Сети не остались в стороне от фотоснимков, отметив, что дети и вправду имеют сходства. Другие, напротив, не увидели их.

«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети

«Да, чем-то похожи. Но Платон копия Жанна», «Луняша похожа на Наташу, а Платон на Жанну», «Совсем разные и совсем не похожи. Оба красивые малыши», – написали они под снимком.

Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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