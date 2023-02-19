Маленькие глаза, большой нос: модель с фигурой пловца шокировала народ (фото)

Модельные стандарты красоты уже много лет остаются незыблемыми. Однако всегда были и исключения из правил, которые удачно «выстреливали».

Отличным примером стала бразильская модель немецкого происхождения Жизель Бюндхен. Ее внешность и фигуру критиковали с самого начала: огромные, как у пловчихи, плечи, выдающийся нос, глаза-щелочки. Но, невзирая на этот шквал негатива, Жизель удалось построить головокружительную карьеру.

Свой путь к успеху она начала в 14 лет. Тогда на высокую девушку обратил внимание один из сотрудников модельного агентства. Ему понравилось нетипичное лицо Бюндхен и ее бесконечные ноги.

Вскоре Жизель перебралась в Сан-Пауло и заключила контракт с модельным агентством. На пути к вершине модельного Олимпа ей пришлось выслушать немало гневных высказываний в адрес своей внешности. Но это только раззадоривало Бюндхен.

В итоге она стала первой в мире женщиной-моделью, сколотившей миллиардное состояние. Сегодня Жизель 42 года, и она уже семь лет не выходит на подиум. Но ее персона по-прежнему остается в центре внимания прессы и общества.