«Это маленькая жизнь»: Андреева заговорила о личной боли
Звезда новостей переживает непростой жизненный этап.
Екатерина Андреева поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями. По словам телеведущей, каждый вечер она тоскует и едва сдерживает слезы, но продлить уходящее время не в силах.
Оказалось, что трагедия журналистки заключается в приближающейся осени.
«Лето — это маленькая жизнь», — написала она в личном микроблоге.
Андреева рассказала, что каждый раз в конце лета ей очень хочется хоть как-то продлить любимое время года и чуть ли не бежать вдогонку за солнцем.
Примечательно, что Екатерина этим летом успела побывать в необычном отпуске. Ранее ведущая рассказывала подписчикам, как принимала ванну посреди Северного Ледовитого океана, а после окунулась и в ледяную воду. Казалось бы, круиз в Арктику не говорит о самой большой любви к палящему летнему солнцу. Но Андреева оказалась крайне сентиментальной особой, которая всей душой грустит об уходящем лете.