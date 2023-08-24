«Это маленькая жизнь»: Андреева заговорила о личной боли

Екатерина Андреева поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями. По словам телеведущей, каждый вечер она тоскует и едва сдерживает слезы, но продлить уходящее время не в силах.

Оказалось, что трагедия журналистки заключается в приближающейся осени.

«Лето — это маленькая жизнь», — написала она в личном микроблоге.

Андреева рассказала, что каждый раз в конце лета ей очень хочется хоть как-то продлить любимое время года и чуть ли не бежать вдогонку за солнцем.

Примечательно, что Екатерина этим летом успела побывать в необычном отпуске. Ранее ведущая рассказывала подписчикам, как принимала ванну посреди Северного Ледовитого океана, а после окунулась и в ледяную воду. Казалось бы, круиз в Арктику не говорит о самой большой любви к палящему летнему солнцу. Но Андреева оказалась крайне сентиментальной особой, которая всей душой грустит об уходящем лете.