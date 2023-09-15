Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова

На такой стиль решится не каждая женщина.

К детям звезд приковано повышенное внимание, и в этом нет ничего удивительного. Часто отпрыски богатых и знаменитых живут и выглядят так, что грех это не обсудить.

Вот, например, крестная дочь Андрея Малахова не раз шокировала народ. Алле-Виктории Киркоровой всего 12 лет, но она уже отличается взрослыми замашками.

Казалось бы, в таком возрасте любой ребенок беззаботно радуется жизни, но наследница Филиппа Киркорова — дама серьезная. На светских мероприятиях от капризной малышки не дождешься даже улыбки: она всегда выглядит чем-то недовольной и слишком надменной.

Вызывает вопросы не только поведение, но и внешний вид девочки. Публика долго отходила от экстремально длинных ногтей Аллы-Виктории, покрытых гель-лаком. По мнению большинства, делать такой маникюр девочке слишком рано, а крестный вполне мог бы прямо сказать ей об этом.