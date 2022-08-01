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Мальдивы не потянул? Петросян вывез жену из России на «бюджетный» отдых

1 августа 2022 13:10
Мальдивы не потянул? Петросян вывез жену из России на «бюджетный» отдых

Артист заставил поклонников беспокоиться.

Евгений Петросян удивил поклонников, отправившись с семьей на берег Эгейского моря. Как предположили фанаты, артист переживает финансовые проблемы.

Как не раз признавалась Татьяна Брухунова, она является большой поклонницей Мальдив. Якобы именно там она предпочитает отдыхать вместе с мужем и сыном на протяжении уже нескольких лет. И именно поэтому начавшийся недавно отдых на совершенно другом курорте так удивил подписчиков знаменитости.

Мальдивы не потянул? Петросян вывез жену из России на «бюджетный» отдых

Как отметили внимательные поклонники, в этот раз Брухунова отправилась на берег Эгейского моря. Знаменитость предпочла не указывать страну, но фанаты определили, что это может быть или Турция, или Греция. Подписчики не сомневаются: неожиданная смена курорта может говорить лишь о финансовых проблемах Петросяна, который решил сэкономить на отдыхе своей семьи.

Однако, как оказалось, предположения подписчиков вряд ли являются правдой. Судя по записям Брухуновой, она с семьей отдыхает на собственной вилле, расположенной на берегу моря, и предпочитает ни в чем себе не отказывать во время каникул. Смена же курорта говорит лишь о сложностях перелетов, а не о проблемах Петросяна и попытках экономии на родных.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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