«Мальчуган» на фото на самом деле известная актриса: считалась одной из самых женственных в СССР

Людмила Гурченко известна как одна из самых эффектных актрис СССР. Своими ролями она влюбила в себя миллионную армию фанатов и до сих пор считается эталоном женственности. При этом далеко не все знают, в каких тяжелых условиях прошло детство будущей звезды.

Дело в том, что на свет Гурченко появилась в 1935 году в Харькове. И часть ее детства пришлась на Великую Отечественную войну, из-за чего она выросла в нищете. Девочка даже была вынуждена петь для немцев песни их любимой артистки Марики Рекк, чтобы заработать немного еды от благодарных слушателей.

Но именно в этих концертах и открылся талант Гурченко. Ее отец Марк Гурченко был уверен, что его дочь, которая внешне была похожа на мальчика, непременно станет знаменитой. И уже после школы будущая звезда отправилась в Москву, поступила во ВГИК, а уже благодаря «Карнавальной ночи» прославилась на всю страну.