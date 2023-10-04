Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)

Через «Ералаш» прошло множество ярких и талантливых детей. Одной из самых запоминающихся актрис киножурнала стала Ксения Шандалова. Очаровательная блондинка с милыми кудряшками, она покорила множество мальчишеских сердец. Повзрослев, Шандалова осталась такой же красавицей.

В наши дни девушка работает художником по гриму. Звезда «Ералаша» наводит марафет актерам из популярного сериала «Ольга». В свободное время Ксения Шандалова путешествует по миру.

Бывшая артистка то и дело отдыхает в жарких странах, делится с поклонниками откровенными снимками с пляжа.

В 31 год знаменитость может похвастаться шикарной фигурой. На снимке в стиле «Спасателей Малибу» Шандалова примерила красный купальник, как у Памелы Андерсон. Девушка явно выиграла в генетическую лотерею, ведь вместе с тонкой талией природа наградила ее пышными формами.