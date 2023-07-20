Мальчишка-заправщик из «Бумера» больше не снимается: увидев фото, поймете почему

В этом году культовый «Бумер» отмечает свое 20-летие. Все персонажи в фильме получились яркими и запоминающимися, в том числе и эпизодические.

Одну из небольших ролей исполнил Евгений Крайнов. Он сыграл юношу на заправке, которому Леха Килла подарил биту. Крайнову на тот момент исполнилось всего 18 лет, но за его плечами уже было несколько киноработ. За пять лет до участия в «Бумере» Евгений снялся в главной роли в картине «Кто, если не мы». Ему прочили огромное будущее в кино, однако Крайнову так и не удалось стать востребованным в профессии. Евгений довольно быстро ушел из актерства, несмотря на то, что он обладал и талантом, и ярким типажом.

Сегодня бывший артист ведет скромную жизнь. 39-летний Евгений легко сольется с толпой, ведь в нем не осталось ничего от актера. У Крайнова простоватая неухоженная внешность и намек на лишний вес в виде двойного подбородка. Глядя на него сейчас, становится понятно, почему его перестали звать в кино.

О личной жизни Крайнова и о его работе ничего не известно. Звезда «Бумера» хранит эту информацию от посторонних глаз.