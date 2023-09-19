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«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности

19 сентября 2023 10:45
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности

Публика не смогла скрыть свое недовольство.

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» стал одним из самых экранизируемых произведений мировой литературы. Регулярно постановщики выпускают свои версии приключенческого произведения, а не так давно стало известно, что в России выйдет «детское» переосмысление.

Как рассказала продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале, совсем недавно стартовали съемки картины «Три мушкетера», где главные роли исполнят дети. Д’Артаньяном станет сын знаменитости Александр, известный как Гном Гномыч, а Миледи — дочь Тимати Алиса.

Однако пользователи Сети совсем не оценили амбициозную идею. Обсуждая новость, они осудили выбор артистов. По мнению россиян, Алиса не отличается талантом и попала в фильм только благодаря поддержке знаменитого отца.

«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности

«Алиса выглядит как мальчишка», «Полная бездарность и безвкусица», «Совсем с ума сошли со своими бездарными детьми», «Для школьного театра», «За деньги пихают детишек куда угодно», — делятся мнениями подписчики Рудковской.

Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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