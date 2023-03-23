«Мальчишка»: народ ошарашен снимком молодого Олешко (фото)

Александр Олешко начал свой творческий путь в 1992 году, появившись в картине «Гардемарины 3». С тех пор артист активно развивает карьеру, появляясь как в кино, так и на телевидении, а новостями делится в социальных сетях, где за ним следят практически 400 тысяч подписчиков.

При этом знаменитость нередко публикует и архивные снимки. Например, не так давно он поделился серией фотографий, на которых позирует с Людмилой Гурченко. На снимке знаменитости еще 30 лет, он празднует свой день рождения и покупку новой квартиры вместе с легендой экрана.

Подписчики не прошли мимо архивной фотографии. Обсуждая кадр, поклонники отметили, как молодо выглядит 30-летний артист и как ему повезло познакомиться с Гурченко. В комментариях они осыпали Олешко комплиментами, признав одним из самых привлекательных артистов страны.