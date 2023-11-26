Мальчику уже 6 лет: Малахов вышел в свет с сыном, которого прячет

Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями в 2017 году, когда на свет появился их сын Саша. Телеведущий рассказал поклонникам о прибавлении в семье, однако с того времени ни разу не показывал, как выглядит его наследник. При этом он нередко приводит сына на публичные мероприятия.

Так, Малаховы стали гостями Театра кукол имени Сергея Образцова, куда отправились на постановку «Снеговик». И Саша, как рассказал сам телеведущий в своих социальных сетях, остался в восторге от спектакля.

«Дети в зале были в восторге», — признался Малахов.

И звезде экрана вновь удалось скрыть шестилетнего наследника. Дело в том, что каждый раз Саша появляется на публике инкогнито, поэтому никому не удается сфотографировать сына знаменитости. Так что фанаты до сих пор не догадываются, как выглядит мальчик.

Как отмечал сам Малахов, они с женой не готовы привлекать внимание к сыну без его согласия. Саша должен сам выбрать, хочет ли вести публичный образ жизни, а до этого они будут оберегать наследника от фанатов.