Мальчику из «Инопланетянина» 50 лет: в кино его видели много раз, но не узнавали

Для актера роль в фильме Стивена Спилберга была далеко не первой, но так и осталась самой яркой.

Вышедший в 1982 году фильм «Инопланетянин» и по сей день остается не только ярким представителем жанра sci-fi, но и, пожалуй, одной из самых трогательных лент о контактах двух цивилизаций. А актеры, игравшие там, благодаря фильму сумели стать настоящими звездами.

Это касается и Генри Томаса, сыгравшего роль Эллиота. К моменту, когда Спилберг позвал его на съемочную площадку, мальчик уже имел за плечами роль в картине «Бродяга». Но именно «Инопланетянин» стал самой яркой вехой в актерской карьере Томаса, а славу Эллиота не удалось затмить ни одному из его последующих героев.

Между тем в фильмографии актера хватало заметных ролей, в том числе и в оскароносных проектах — Дансен в «Вальмоне», Сирокко в «Бандах Нью-Йорка», Самуэль в «Легендах осени». Пользовался у зрителей успехом и сериал «Призраки усадьбы Блай», где Томас сыграл Генри Уингрейва. Часто актер снимается в мистических триллерах и фильмах ужасов, среди которых «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Полуночная месса».