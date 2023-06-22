Мальчиков с этими именами терпеть не могут родные матери

Обладатели этих имен не знают, что такое материнская любовь и забота.

О том, какую важную роль в судьбе своего ребенка играет мать, пожалуй, даже пояснять не надо. Люди, выросшие без материнской заботы, нежности и ласки, испытывают целый ряд проблем во взаимодействии с окружающим миром, рискуют оказаться в токсичных отношениях и заработать “синдром отличника” в стремлении доказать родительнице свою значимость. Эксперты назвали три имени, которые носят парни, не знающие, что такое любовь матери.

Арсений

Мальчики, нареченные именем Арсений, очень ранимые и чувствительные. Для них очень важно ощущать эмоциональную связь со своими родителями, особенно с той, что произвела его на свет. Однако матери хочется, чтобы ее чадо было более уверенным в себе, поэтому она будет относиться к Арсению холодно, даже с ноткой пренебрежения.

Травмы из детства накладывают свой отпечаток на дальнейшую жизнь парня.

Так и не ощутив материнской теплоты и заботы, Арсений стремится получить безусловную любовь от своей избранницы. К сожалению, чувство, которое испытывает вторая половинка, все же не способно заменить ему родительского отношения.

Григорий

Гриша растет непоседливым мальчиком, которому все на свете интересно. Из-за своей любознательности он постоянно попадает в какие-нибудь неприятности, мелкие или крупные. Маме Григория приходится потратить много времени, нервов и сил, чтобы разобраться с последствиями его чересчур шумных игр или проказ, которым нет числа.

Довольно часто в семье, где растет мальчик с таким именем, случаются ссоры.

Григорий понимает, что стал их причиной, поэтому постепенно отдаляется от родителей. Иногда он пытается привлечь к себе их внимание с помощью какой-нибудь новой выходки, но делает только хуже. В результате отношения с мамой у него напряженные.

Святослав

“Слишком независимый”, - такой вердикт нередко выносят матери своим сыновьям, которые носят имя Святослав. С ранних лет этот мальчик поражает окружающих своей целеустремленностью.

“Я сам”, - упрямо твердит Слава, когда взрослые пытаются чем-то ему помочь.

Мать только руками всплескивает: мол, что делать с этим ребенком?

Святослав растет, несколько дистанцировавшись от родителей. Поэтому взаимоотношения с ними у него прохладные. И если отец еще гордится успехами своего сына, то с матерью у обладателя имени общение не складывается. Она не знает, как поддерживать диалог с таким независимым сыном, ощущая себя ненужной ему.