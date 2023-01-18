Мальчики с этими именами вырастают неблагодарными сыновьями: подумайте дважды, перед тем как называть

Все родители мечтают о том, что повзрослевшие дети станут их поддержкой и опорой. Им хочется, чтобы семейные узы оставались такими же прочными на протяжении всей жизни, а любовь и взаимопонимание между ними и детьми никогда не исчезали. Однако так получается далеко не всегда. Некоторые наследники, повзрослев и став независимыми, забывают о своих родителях. По мнению специалистов в сфере эзотерики, большое влияние на отношение к близким оказывает имя. Они рассказали, какие мужские имена несут в себе негативную энергетику - из их обладателей получаются неблагодарные и нерадивые сыновья.

Анатолий

Обладатели имени Анатолий обладают независимым характером. С самого детства они терпеть не могут, когда кто-то вмешивается в их жизнь, даже если речь идет о родителях. Отец и мать, кстати, для мужчин, которые носят это имя, вовсе не являются авторитетом. Такие парни предпочитают как можно быстрее вырваться из родительского дома, чтобы начать свою собственную жизнь.

В дальнейшем Анатолий не торопится возвращаться в родные стены, навещает родителей нечасто, и, как правило, в определенный момент вовсе перестает с ними общаться.

Любые попытки наладить контакт лишь оттолкнут его еще сильнее.

Савелий

Мужчины, которые носят имя Савелий, достаточно замкнутые - они практически никого не пускают в свою душу. В том числе родных мать и отца. Родителям Савелия остается лишь гадать, какие чувства испытывает сын, о чем переживает, какие у него планы и мечты. Парень не нуждается в поддержке посторонних и сам не торопится оказывать помощь другим людям. Поэтому, как только появится подходящая возможность, он начинает жить отдельно.

Поддерживать общение с близкими людьми обладатель этого имени не хочет - с его точки зрения, после совершеннолетия дети и родители ничего не должны друг другу.

Эдуард

Парни, нареченные именем Эдуард, крайне амбициозны. Если в семье они не получили достаточно любви и поддержки, то будут изо всех сил доказывать, что достойны ее.

Для этого Эдуард как можно скорее начнет самостоятельную жизнь, займется собственным бизнесом, возможно, даже переедет в другой город или страну.

Но если изначально обладатель имени хотел продемонстрировать родителям свои достоинства и возможности, то в дальнейшем он входит во вкус самостоятельной жизни и больше не возвращается в родные пенаты.