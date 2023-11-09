Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей

Весь мир узнал историю Эвана Хилла в 2012 году. С рождения он страдал от аномалии, из-за которой у него были слишком больше передние резцы. И эта особенность не только мешала ему жевать, но и стала причиной множества проблем, ведь сверстники постоянно издевались и смеялись над ним.

Родители Эвана очень переживали за здоровье своего сына, которого местная пресса окрестила ребенком-зайцем. Но они не могли помочь мальчику из-за слишком большой стоимости операции — 12 тысяч долларов. И однажды Хиллы решились отправиться на шоу Campbell Live, где рассказали о своей истории, а неравнодушные люди со всего мира начали собирать Эвану деньги на операцию.

В итоге благодаря программе Хиллы получили больше ста тысяч долларов, что в то время равнялось примерно шести миллионам рублей. И они не только вылечили своего сына, но и купили автомобиль, на котором возили его в клиники, а также помогли другим детям со сложными болезнями. И теперь Эван живет полноценной жизнью и больше не вспоминает об издевках в школе и на улице.