Мальчика из фильма «Вор» знали абсолютно все: вот как он выглядит сейчас

Фильм Павла Чухрая «Вор» был одним из главных кинохитов 1997 года. Сердца зрителей покорил юный актер Михаил Филипчук, сыгравший главного героя в детстве. Эта роль принесла ему всероссийскую славу и несколько престижных наград. Мальчику прочили большое будущее в кинематографе, но он выбрал другой путь.

Сыграв всего в трех проектах, Михаил решил оставить актерскую карьеру и поступил в МФТИ. Отучившись на программиста, молодой человек перебрался из России в США и больше никогда не появлялся в кадре.

Сегодня Филипчук живет в Калифорнии, где никто не узнает в нем юную звезду из старого фильма. Хотя за эти годы парень сильно изменился, в нем все еще можно разглядеть того самого Саньку из популярной картины. Взгляд у бывшего артиста остался тем же — пронзительным и трогательным. Впрочем, Михаил свою прошлую славу вспоминать не любит и вопросы о съемках предпочитает игнорировать.